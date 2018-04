Schepen Vints: "Zusjes zullen niet gescheiden worden"

Een groep ouders van leerlingen van WICO campus St. Hubertus in Neerpelt heeft een klacht neergelegd bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur van de Vlaamse overheid tegen de eenzijdige beslissing van het schoolbestuur om de katholieke WICO-scholengemeenschap voor secundair onderwijs in Noord-Limburg te herstructureren. De ouders dienen klacht betreft in omdat het schoolbestuur de overlegverplichting met de schoolraad heeft genegeerd. Het schoolbestuur heeft daarmee het participatiedecreet geschonden. Onderwijsadvocaat Vangeel vertegenwoordigt de groep betrokken ouders. Leerlingen, leerkrachten en ouders tegen herstructureringOp 7 februari besliste de Raad van Bestuur dat de WICO-scholengemeenschap zal worden geherstructureerd. Vanaf 1 september 2019 zal campus St. Hubertus, gesticht in 1910 als eerste Vlaamstalige college, ophouden te bestaan als 6-jarige ASO school. De twee WICO-campussen in Overpelt en in Neerpelt worden samengevoegd. Het Sint-Hubertuscollege wordt omgevormd tot een autonome eerstegraadsschool, waarna de leerlingen verhuizen naar een domeinschool. De leerlingen en ouders zijn het niet eens met die keuze, en voerden al enkele keren actie aan de schoolpoorten. Sinds 8 februari werd er actie gevoerd door leerlingen, ouders en leerkrachten. Het personeel stelde reeds in een open brief, gedragen door 70% van de leerkrachten van het St. Hubertus, het gebrek aan inspraak, de timing en visie achter de hervorming in vraag. Uit leerlingenenquêtes blijkt dat 83% van de leerlingen van WICO campus St. Hubertus niet achter de beslissing staat. Ouders eisen naleving participatiedecreet Voor de klacht beroepen de ouders zich op het niet naleven van het participatiedecreet. Het schoolbestuur is de overlegverplichting met de schoolraad waarin ouders, leerkrachten, leerlingen en de lokale gemeenschap zijn vertegenwoordigd, niet nagekomen. De schoolraad werd pas op de hoogte gebracht nadat de beslissing al was genomen. Over het besluit was geen overleg meer mogelijk. De ouders willen dat het schoolbestuur de bestreden rechtshandeling intrekt of herziet en eisen dat het schoolbestuur het participatiedecreet naleeft. Bekijk ook: