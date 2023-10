Schietincident aan casino op Weg naar As in Genk

Aster Janssens, Peerse voetballer bekend uit de damescompetitie bij KV Mechelen en eerder bij Standard, out zich publiek als trans persoon. Als sinds zijn dertiende weet hij dat hij man is, en een half jaar geleden heeft hij beslist om de eerste stappen in zijn transitie te zetten. Binnen de sportwereld was het een uitdaging om met dat nieuws naar buiten te komen, maar hij voelt zich erg gesteund. Hij is dan ook van plan om nog door te gaan in het vrouwenvoetbal.