Schietpartij aan Turkse culturele vereniging in Waterschei

Gisteren hield de politie Limburg Regio Hoofdstad een gecoördineerde verkeersactie. In totaal werden er een 60-tal processen-verbaal of onmiddellijke inningen opgesteld. Donderdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad, samen met de Vlaamse Belastingdienst, verkeerscontroles op twee locaties in Hasselt. Er werd onder andere gecontroleerd op het dragen van de veiligheidsgordel en het niet-betalen van verkeersbelasting. In totaal passeerden meer dan 4.600 voertuigen de ANPR-camera. 28 bestuurders hadden hun verkeersbelasting niet betaald, goed voor een bedrag van 26.000 euro. In totaal werden er een 60-tal processen-verbaal of onmiddellijke inningen opgesteld, onder andere voor het niet-dragen van de veiligheidsgordel, het niet-correct gebruiken van een kinderzitje en het gebruik van de gsm achter het stuur.