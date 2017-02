Zuhal Demir legt de eed af als staatssecretaris met het mijnwerkerssjaaltje van haar vader om haar pols. Ze zit hier bij ons in de studio. We vragen haar zo meteen wat deze carrièrewendingbetekent voor haar rol in de politiek in Genk.Het stadsbestuur van Hasselt geeft een rondleiding in het nieuwe stadhuis.Een methodeschool in Kuringen sluit eind dit schooljaar de deuren. De ouders zijn bezorgd over waar hun kinderen terecht zullen komen. En Racing Genk plaatst zich voor de achtste finales van de Europa League. Daarin komt het tot een Belgisch onderonsje tegen het AA Gent van ex-trainer Hein Vanhaezebrouck.