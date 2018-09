Schietpartij op school in Roermond

- De gemeenteraadsverkiezingen worden in Limburg een nek-aan-nekrace tussen CD&V en N-VA. Dat blijkt uit een enquête van Het Belang van Limburg. Zuhal Demir is de populairste politicus in onze provincie - Everzwijnen afschieten om de varkenspest tegen te gaan is een absurd idee, zo zeggen experts. De jacht op everzwijnen zorgt net voor de verspreiding van de varkenspest - De Catalaanse ex-minister-president Carles Puigdemont komt volgende week woensdag een openingscollege geven aan de hogeschool PXL. Puigdemont leeft in ballingschap omdat hij in Spanje vervolgd wordt voor rebellie. - De Grenslandhallen in Hasselt worden omgevormd tot belevingspark Park H, dat via ondergrondse tunnels verbonden wordt met het Kapermolenpark. - En in Genk pakken jongeren hun problemen aan door lid te worden van een boksclub.