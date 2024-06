Het belang van het stikstofdecreet werd na ons debat nog maar eens duidelijk toen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir vanmiddag een vergunning afleverde voor een nieuwe glasfabriek van de Zwitserse groep Glas Trösch op de voormalige Philipssite in Lommel. De komst van de glasfabriek is goed voor zo'n 1.300 directe en indirecte jobs in Noord-Limburg. Demir benadrukt dat de vergunning onmogelijk kon worden afgeleverd zonder het stikstofdecreet. Nu is er een garantie dat de stikstofneerslag in nabijgelegen natuurgebieden zal verminderen. De nieuwe fabriek kan ruim 300.000 woningen per jaar van glas voorzien.