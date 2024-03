Schoenmakers krijgen steeds meer klanten over de vloer die schoenen willen laten restaureren

En eindigen doen we in Oudsbergen. In het Natuurhulpcentrum zijn de twee Oekraïnse leeuwen vandaag verdoofd om ze te kunnen versturen naar Afrika. De leeuwen verbleven de afgelopen twee jaar in het natuurhulpcentrum, maar daar kunnen ze niets meer voor ze doen. Leeuwen horen niet thuis in een kooi dus zijn ze in Oudsbergen blij dat de dieren eindelijk naar hun nieuwe thuis in Afrika kunnen.