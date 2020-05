Scholen ongerust nadat veiligheidsmaatregelen plots wegvallen voor heropening

Kleuters kunnen vanaf 2 juni terug naar school. Alle lagere scholen gaan pas vanaf 5 juni weer open, maar wel met een belangrijke versoepeling: er is geen verplichting meer om vier vierkante meter per leerling te voorzien. Elke klas wordt een contactbubbel. Na overleg met het Vlaams onderwijsveld communiceerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vrijdag het advies om vanaf 2 juni meer leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs te laten terugkeren. Het Overlegcomité stemde gisterenavond in met een compromis voor de heropening van de scholen. Heropening kleuterscholen vanaf 2 juni Voor het kleuteronderwijs blijft de voorgestelde datum behouden. Alle leerjaren kunnen opnieuw voltijds opstarten vanaf dinsdag 2 juni. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al zijn er meer dan 20 kinderen. Er moet geen social distancing meer gehandhaafd worden. Leerkrachten moeten geen mondmasker dragen bij hun kleuters. Bij contact met andere volwassen wordt dit wel aangeraden. Versoepelingen in lager onderwijs Voor het lager onderwijs komt de heropstart er pas op 8 juni, met de mogelijkheid tot proefdraaien vanaf vrijdag 5 juni. Wel werden er versoepelingen doorgevoerd in de lagere scholen. Er is geen verplichting meer om in de klas voor elke leerling vier vierkante meter te voorzien. Elke klas wordt een contactbubbel, ongeacht het aantal leerlingen. Op de speelplaats moeten de contactbubbels wel maximaal gerespecteerd worden. Leerlingen moeten geen mondmasker dragen. Leerkrachten dragen een mondmasker als ze zich tussen de leerlingen begeven en bij alle contacten met andere volwassenen. De versoepelingen zijn mogelijk omdat de wetenschappelijke inzichten over de risico’s voor kinderen grondig geëvolueerd zijn in de voorbije periode. Kinderen lijken veel minder getroffen door het virus en lijken ook minder besmettelijk te zijn. De GEES, de expertengroep die de exitstrategie begeleidt, onderschrijft ook dat de terugkeer naar school belangrijk is voor de algemene, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Secundair onderwijs Voor het Vlaams secundair onderwijs verandert er niets meer aan de afspraken die de onderwijspartners vorige week vrijdag al gemaakt hebben. Vanaf 2 juni kan het tweede en vierde middelbaar twee dagen per week heropstarten. Het eerste, derde en vijfde middelbaar zullen in juni nog enkele dagen uitgenodigd worden – met een minimum van één dag – om het schooljaar te kunnen afsluiten in hun vertrouwde klas. De norm van vier vierkante meter per leerling blijft gelden in het secundair onderwijs. Contactbubbels tellen maximaal veertien leerlingen. In het secundair onderwijs wordt naast personeelsleden ook leerlingen sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen.