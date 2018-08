Scholen starten benefiet voor slachtoffers waterschade Riemst

Er loopt een nieuwe wolf rond in Limburg. Dat meldt het Agentschap Natuur en Bos. Er werden de voorbije week maar liefst negen schapen gedood. Het is nu al duidelijk dat het niet Naya is die de schapen heeft gedood. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. Als de nieuwe wolf een mannetje is, bestaat de kans dat hij de partner wordt van wolvin Naya. Welke route de nieuwe wolf heeft gevolgd, is niet duidelijk. In de reportage-reeks 'In het Spoor van de Wolf' volgde onze journalist Bart Husson de reis van wolvin Naya naar Limburg. Herbekijk de reeks hier: