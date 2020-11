Hij is de jongste student in het hoger onderwijs van ons land: de 14-jarige Iren Van der Beek uit Bilzen zit in het eerste jaar Toegepaste Informatica aan de PXL-digital. Op zijn twaalfde had hij al een diploma middelbaar onderwijs op zak. Nu wil hij via de PXL zich graag verder bekwamen in zijn passie: programmeren.