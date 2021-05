Scholen weer open voor tweede en derde graad secundair

De scholen in Maasmechelen gaan maandag weer open. Ook de verenigingen en sportclubs mogen weer starten. Dat laat burgemeester Raf Terwingen (CD&V) weten aan de TVL-redactie. De buitenbubbel blijft in Maasmechelen wel op vier personen staan, ook al beslist het Overlegcomité dat de buitencontacten naar tien worden opgetrokken. De scholen in Maasmechelen bleven een week langer gesloten omdat de coronacijfers in de gemeente té hoog waren. De afgelopen weken werden 900 van de 1.200 leerlingen uit Maasmechelen getest op corona. Twaalf van hen testten positief. Omdat slechts 1,3 procent van de leerlingen testte, besliste de burgemeester dat de scholen maandag weer open kunnen. Ook de Maasmechelse verenigingen en sportclubs mogen vanaf maandag, met inachtname van de coronamaatregelen, weer van start gaan. "De buitenbubbel in Maasmechelen blijft wel op maximaal vier personen staan," vertelt burgemeester Terwingen. "Ook als het Overlegcomité bevestigt dat de buitenbubbel naar tien vergroot". Maasmechelen zal er streng op toezien dat die regel ook gevolgd wordt.