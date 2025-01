Scholen worden verplicht om een antipestbeleid uit te werken

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft aan de Rentfortmolen in Bilzen een 200 meter lange vistrap aangelegd. Dankzij deze alternatieve route kunnen vissen opnieuw vrij migreren, wat belangrijk is voor hun voortplanting. “De vispopulatie op rivier de Demer groeit en dat moeten we zo houden”, vertelt Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns. Langs de betonnen stuw bij de Rentfortmolen groef VMM een meander uit. “De stuw zorgde voor een verschil in waterpeil van meer dan 1,50 meter en belette vissen om te migreren”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “In de meander ligt een vistrap met 21 stenen treden of drempels van enkele centimeters hoog, waar vissen overheen zwemmen. Het verschil in waterpeil wordt zo verspreid over een reeks treden in de plaats van één grote. De vistrap is omsloten door een dijk die aansluit op het peil van de bestaande oevers.” De leefomgeving van heel wat vissoorten in de Demer zal nu door de vistrap verbeteren. "Beschermde en zeldzame vissoorten zoals zeeprik, rivierprik, kopvoorn, serpeling, winde en paling kunnen zich beter voortplanten, voedsel zoeken of vluchten bij een plotse daling van de waterkwaliteit. Het zorgt voor een beter visbestand wat ook voor hengelaars interessant is", klinkt het. Vrije vismigratie op de Demer Met de vistrap aan de Rentfortmolen is de derde van vijf vismigratieknelpunten op de Demer weggewerkt. De VMM investeert samen met het Visserijfonds van het Agentschap voor Natuur en Bos in vier vistrappen op de Demer. In 2022 en 2023 werden al vistrappen op het golfterrein aan de Kiezelstraat in Hasselt en bij de Veldekemolen in Kermt afgewerkt. In 2025 is de Robbemolen in Hasselt aan de beurt. Ondertussen werkt de VMM ook nog een vijfde knelpunt bij de Grote Steunbeer in Diest weg. Nadien zullen vissen vrij door de Demer kunnen migreren vanaf de Zeeschelde tot opwaarts Bilzen.