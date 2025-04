Scholengemeenschap Sint-Michiel gaat extra training aanbieden aan handballende leerlingen

door Tom Kums

Scholengemeenschap Sint-Michiel in Noord-Limburg gaat - samen met handbalclub Achilles Bocholt - vanaf volgend schooljaar extra handbaltraining aanbieden aan leerlingen van het 2e, 3e of 4e jaar secundair onderwijs. Opmerkelijk is dat het project toegankelijk is voor leerlingen uit alle studierichtingen van de scholengemeenschap. Enige voorwaarde is dat de leerling is aangesloten bij een handbalclub én dat de schoolresultaten op niveau blijven. De trainingen zullen doorgaan in sporthal De Damburg en worden gegeven door de voormalige succescoach van Achilles Bocholt: Bart Lenders.