School Bilzen wil schooluren aanpassen omdat bussen De Lijn niet op tijd rijden

door Tine Oyen

De Provinciale Secundaire School in Bilzen verliest leerlingen door het feit dat de school niet goed bereikbaar is met de bus. De dienstregeling van De Lijn is pas gewijzigd waardoor leerlingen 's ochtends een kwartier te laat in de les aankomen. En dat kan niet volgens de schooldirecteur die een alternatief lessenrooster klaar heeft waarbij de leerlingen vijf minuten speeltijd minder hebben zodat de school later kan beginnen. De ouders zijn daar geen voorstander van. Zij vinden dat de De Lijn haar dienstregeling terug moet aanpassen.