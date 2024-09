School Herk-de-Stad start tuchtprocedure na vechtpartij, slachtoffer met spoed geopereerd

door Tine Oyen

Politie LRH is een onderzoek gestart naar een vechtpartij in Herk-de-Stad. Op beelden is te zien hoe een tiener zware klappen tegen het hoofd krijgt van een andere minderjarige. Het gebeurde vlak na schooltijd in de buurt van de secundaire school. Het slachtoffer werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis waarna een spoedoperatie volgde. De directie van de Sint-Martinusschool reageert geschrokken. De secundaire school heeft een tuchtprocedure opgestart. We willen waarschuwen voor de harde beelden.