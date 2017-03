School in Heusden-Zolder ontruimd na bommelding

Politie MidLim vandaag een Friese hengst in beslag op de Weg naar As in Opglabbeek. Het dier zat sinds een week achter een woning opgesloten in een te kleine en lage garage, waardoor het enkel met gebogen hoofd kon rechtstaan. Water, voedsel en hooi waren niet of onvoldoende voorzien. Dankzij een tip van een opmerkzame burger kon het paard vandaag uit zijn benarde positie bevrijd worden. De hengst wordt voorlopig opgevangen door het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. De eigenaar werd verhoord en mag een PV voor dierenverwaarlozing verwachten. De Inspectiedienst Dierenwelzijn werd in kennis gesteld. Politie MidLim volgt de zaak verder op.