- Een Koerdische familie met 17 kinderen getuigt voor de camera van TV Limburg hoe ze voor hun leven vrezen sinds de rellen in Heusden-Zolder en Houthalen-Helchteren.- De politie heeft intussen zeven personen kunnen arresteren na de rellen. Het bleef vandaag rustig in Heusden-Zolder, maar de spanning blijft voelbaar. De politie en de scholen roepen dan ook op om geen haatberichten te versturen via sociale media om escalatie te voorkomen.- Want in Maasmechelen is het gebouw van een Turkse vereniging afgelopen nacht beschadigd. Ramen werden vernield en er werd een brandbom naar binnen gegooid.- Wij kunnen als eerste wandelen over de gloednieuwe drijvende fiets- en wandelbrug in Maasmechelen.- En de Limburgse ASL Group gebruikt als eerste in België elektrische vliegtuigen.