In Riemst zijn 220 schoolkinderen geëvacueerd na een uitslaande brand in een historische hoeve. De hoeve brandt volledig uit.Het ziet ernaar uit dat de coalitievorming in Bilzen al muurvast zit voordat de onderhandelingen begonnen zijn. Johan Sauwens en Bruno Steegen eisen ieder voor zich de burgemeestersjerp op. Zonder Sauwens is een coalitie onmogelijk. Zonder Steegen zeer moeilijk. Vanmiddag was Bruno Steegen onze studiogast, in dit nieuws spreken we live met Johan Sauwens.Na een opmerkelijke stijging in het aantal inbraken in appartementsgebouwen, lanceert de stad Hasselt een preventiecampagne. Opvallend is dat veel inbrekers binnen geraken omdat bewoners via de parlofoon de deur opendoen voor vreemden. En ruimteliefhebber Stijn Meuris gidst ons door duizenden nooit eerder vertoonde videofilms van de landing op de maan.