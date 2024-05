Schooldebatten aan de lopende band: onderwijs wil kloof tussen jongeren en politiek dichten

Als de Open VLD bij de verkiezingen van 9 juni onder de drempel van tien procent zakt, stapt de partij niet in een regering. Dat heeft Steven Coenegrachts, de Limburgse lijsttrekker van de Vlaamse liberalen gezegd in de Stoute Stelling. Voor Coenegrachts kan de Open VLD dan geen rol van betekenis spelen en stapt de partij beter in de oppositie. Hij ging vanmiddag in onze studio met Funda Oru van Vooruit in debat. Vooruit wil dat we met pensioen kunnen na een loopbaan van 42 jaar. Bij Open VLD is dat na een carrière van 45 jaar. Onder de Vivaldi-regering, waar de liberalen en de socialisten samen inzaten, stegen de pensioenen naar 1500 euro en door de indexaanpassingen zelfs tot 1700 euro.