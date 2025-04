Schoolkinderen bepalen klimaatbeleid in Voeren

In Bilzen-Hoeselt zijn de werken aan de nieuwe kinderopvang in de voormalige pastorij van Eigenbilzen klaar. Het historische pand in de Winkelomstraat werd helemaal gerenoveerd en er kwam een stukje nieuwbouw bij. In totaal gaat het om een investering van 1,2 miljoen euro. In vergelijking met de vorige locatie op het Eigenbilzerplein komen er 15 extra plaatsen bij. En dat was nodig, want de vraag naar opvangmogelijkheden in Bilzen-Hoeselt blijft stijgen.