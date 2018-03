Schoolkinderen leggen voetgangersexamen af

Wonen en werken in Japan, de 22-jarige Lommelse Lies van Kessel droomt er al jaren van. En die droom gaat nu in vervulling. Want Lies gaat in Tokyo Engelse les geven aan kleuters tussen 1 en 3 jaar. Door de jaren heen leerde Lies Japans spreken. Om de kleuters Engels te leren gaat ze een speciaal trucje gebruiken. Vlak voor haar vertrek spraken we af in de Japanse Tuin in Hasselt.