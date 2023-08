Schoolspullen zijn te duur voor veel gezinnen

door Thibaut Willems

En daar is die dure maand september weer. Een op drie ouders is bang dat ze schoolfactuur komende maand niet gaan kunnen betalen. Uit een online bevraging bij duizenden ouders blijkt dat 9,6 procent het afgelopen jaar al moeite had met de schoolrekening. Niet alleen boekentassen, pennenzakken en kaften zijn prijzig geworden, maar ook rekentoestellen en laptops. Daarnaast zijn er ook een hele hoop trends die leven onder de jongeren en die trends zijn duur.