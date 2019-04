"Schorsingsvoorstel Malinovskyi bewijst dat voetbalbond schijn van partijdigheid moet verliezen"

De Genkse supporters reageren vol ongeloof op het voorstel om Malinovskyi de rest van de play offs te schorsen. OSV- de overkoepelende supportersvereniging van KRC Genk – klaagt in een open brief de beslissingen van ref Visser en het bondsparket aan: “Zaterdagavond, 93ste minuut. Scheidsrechter Lawrence Visser besluit op basis van een bebloed gelaat bij Birger Verstraete om Ruslan Malinovskyi de rode kaart te tonen. Kort nadien bekijken we de beelden en zien we vooral een ongelukkig voorval. Deze beoordeling van de situatie wordt ook gedeeld door verschillende analisten in de media, de meesten met een uitgebreid voetbalverleden. Dan kan je inschatten wat wel of niet moedwillig gebeurt. Vanmiddag, de vordering van bondsprocureur Kris Wagner: 7 speeldagen schorsing. Wat volgt is een mix van allerlei emoties: ongeloof, verbijstering, woede, twijfel en vastberadenheid. Het OSV kijkt met enorm veel ongeloof en verbijstering naar de zwaarte en de beargumentering van deze sanctie. We lezen dat de bondprocureur uitgaat van “opzettelijk natrappen, die Verstraete zijn carrière kon kosten”. Het OSV, en wij merken uit de reactie op social media ook vele voetbalsupporters van andere teams, kunnen een dergelijk standpunt niet begrijpen en tolereren. Het getuigt voor ons van een gebrek aan affiniteit met de voetbalsport. Vandaag raakt het ons, wie morgen? Woede, want een dergelijk onrecht raakt ons als supporter recht in het hart. Een heel seizoen strijd je samen met je team voor het hoogste goed: de titel. Jess Thorup, de bezoekende coach, had het na de match van afgelopen zaterdag over “wedstrijden die niet door ons worden beslist”. Elke Genk-supporter heeft vandaag het gevoel dat niet alleen een wedstrijd, maar ook het kampioenschap niet door ons wordt beslist. Dat doet pijn, en maakt ons boos. Boosheid die in de loop van dit seizoen ook al gevoed werd door inconsequent fluitgedrag en VAR-ingrijpen (als deze al functioneert), en disciplinaire soaps waar geen touw aan vast te knopen was. Wat te zeggen van de vele ellebogen en aanslagen op enkels die elk weekend straffeloos passeren, ook afgelopen zaterdag nog? Is hier niet elke keer de integriteit van de speler in gevaar, met risico op langdurig en blijvend letsel? En nog even pro memorie: Witsel kreeg 8 weken schorsing na de aanslag op Wasilewski. Waar is dan de redelijkheid? Het zorgt voor twijfel, veel twijfel. Dat merkt het OSV uit de vele reacties van supporters met blauw en ander bloed naar aanleiding van de gebeurtenissen van vandaag. Ons geloof in de voetbalsport werd in de laatste maanden al serieus op de proef gesteld door de Operatie Propere Handen. Sommigen haakten hierdoor af, maar toch probeer je dit als fan langs je neer te leggen en blijf je (tegen beter weten in?) geloven in de sport en je team. En je maakt je, vaak op het laatste moment door de vele verschuivingen, vrij om je team in het stadion te gaan steunen. De uitspraak van vandaag zorgt ervoor dat velen willen afhaken, ze zijn het geloof nu helemaal kwijt. We vragen ons als OSV af of dat hetgene is waar de Belgische Voetbalbond naar toe wil: een verdere leegloop van de stadions? U bent goed bezig als u het aan ons vraagt. Maar we zijn ook vastberaden. Momenten zoals vandaag zorgen ervoor dat we nog meer dan ooit achter onze ploeg zullen gaan staan. We zullen in het stadion onze afkeer tegen deze gang van zaken heel erg duidelijk maken. Vastberaden om samen met onze club te strijden voor de enige rechtvaardige sanctie in deze zaak: de vrijspraak. En vooral, we gaan onze ploeg nog vastberadener steunen om samen met hen verder de strijd aan te gaan op weg naar de oppergaai. We zullen iedereen laten zien dat ze ons, KRC Genk en OSV, niet klein krijgen met dergelijke onbegrijpelijke uitspraken. Forza Racing!”