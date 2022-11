- De verdachte van de moord in Ham is een slager die bekend staat in de streek. Hij bracht het slachtoffer om het leven met verschillende messteken. - De zieke machtsverstrengeling tussen de Boerenbond en CD&V staat een goed landbouw en milieubeleid in de weg. Dat zegt de Limburgse milieu-expert Lambert Schoenmaekers in een reactie op de commotie die is ontstaan na het uitlekken van het nieuwe Mest Actie Plan.- Baby Janne is geboren op de afrit van de E314 aan de Ikea in Hasselt. Papa Nick moest mama Cindy helpen om te bevallen in de auto.- In het vogelasiel in Heusden-Zolder komen 400 fazanten terecht die in beslag genomen worden bij een jager uit Kortenaken. De vogels zouden worden uitgezet om af te schieten.- En dertig jaar na de sluiting van de laatste mijn in Limburg fotografeert Stefan Vanfleteren mijnwerkers voor de expo Kompelkoppen.