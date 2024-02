door Yarne Puts

Vandaag is het 29 februari, een dag in het jaar die maar om de vier jaar voorkomt. Telkens in een schrikkeljaar. Voor Fernand Lieten uit Kermt is het een bijzondere dag, want hij verjaart ook op deze schrikkeldag. Hij wordt 80 en dat kan hij nu voor de 20ste keer vieren op 29 februari. Zijn gezin is voor de gelegenheid bij zijn thuis voor een aperitief.