Schuur in Maasmechelen stort in door storm, boom waait op oprit autosnelweg in Zolder

- De storm die vandaag over Limburg raasde zorgde voor enorm veel schade. Daken werden van gebouwen gerukt en heel wat bomen en elektriciteitspalen waaiden om. - De exhibitionist die in Ham verschillende mensen lastig viel is opgepakt en bekende de feiten. - In het centrum van Hasselt is een dode wasbeer gevonden. Het Natuurhulpcentrum kwam het dier ophalen. - En Matteo Simoni stelde z'n nieuwe film Patser voor in de Roxy in Koersel. Het was de eerste keer dat de film in België publiek vertoond werd.