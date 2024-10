- In Limburg Kiest draait vanavond alles om Hasselt. Is er goed bestuurd de voorbije jaren en waar liggen de problemen in de fusiestad?- Kleuters gaan in Tongeren vandaag al naar de stembus. De kinderen leven zich al een hele week in in de hoogdag voor de democratie.- Het personeel van Port of Limburg zal worden gescreend in de strijd tegen de potentiële drugsproblematiek. Dat zegt justitieminister Van Tigchelt.- Thibaut Courtois hoopt op een eervol afscheid als Rode Duivel, hij zet de deur naar de nationale ploeg op een kier.- En Zizou Bergs is razend ambitieus. Het Peltse tennistalent gaat voor de top tien van de wereld.