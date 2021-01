Mensen die onlangs nog in Kattevennen passeerden, konden zien dat de ruwbouw van de dry slope in Sport Vlaanderen Genk zo goed als klaar is en als een gloednieuw herkenningspunt hoog boven het Nationaal Park uittorent. De topfaciliteit voor snowboarders wordt een architecturaal hoogstandje en zal ook voor het brede publiek toegankelijk zijn. De dry slope wordt namelijk een combinatie van een sportieve én een toeristische attractie. De opening is voorzien voor mei 2021. Sport Vlaanderen en de Stad Genk beslisten enkele jaren terug om op het domein van Sport Vlaanderen Genk te investeren in een state-of-the-art dry slope voor snowboarders, met een grote (30 meter hoog, 7 meter breed en 40 meter lang) en een kleine (20 meter hoog, ook 7 meter breed en 40 meter lang) schans, op de plek waar zich voorheen de skipiste bevond. Topsporters zullen hier volop kunnen trainen voor de Olympische Winterspelen, talent zal er zich kunnen ontwikkelen, en de oefenpiste biedt mogelijkheden voor specifieke opleidingen. Toeristische trekpleisterDe schans wordt naast een sportieve ook een toeristische trekpleister in de Stad Genk, met onder andere vrije toegang tot een panoramisch plateau met een schitterend zicht over het Nationaal Park. Aansluiting bij groene omgevingMomenteel wordt ook de omgevingsaanleg uitgevoerd. Zo zullen er enkele verhardingen worden aangelegd, maar het opzet blijft om er een in hoofdzaak groene zone van te maken die mooi aansluit bij de aangrenzende bossen. Opening in mei 2021In mei 2021 zal de dry slope officieel geopend worden. Van zodra de omstandigheden het opnieuw toelaten, zullen er in het voorjaar al lessen mountainbike- en snowboard big air (op de kleine schans) georganiseerd worden. Dry slop