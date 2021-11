Seksfilmpje aan altaar in kerk van Bree circuleert op sociale media

door David Bijnens

Op sociale media circuleert een filmpje van een vrijend koppel in de Sint-Michielskerk in Bree. Wanneer de beelden gemaakt werden en door wie is nog niet duidelijk. De politie heeft intussen een proces-verbaal opgesteld voor pornografie op een openbare plaats en voor de verspreiding van de beelden.

Op de beelden is te zien hoe het koppel seks heeft achter het altaar van de Sint-Michielskerk aan het Vrijthof in Bree. Het filmpje doet intussen de ronde op WhatsApp. De kerkfabriek is van plan om klacht in te dienen. De politie Carma heeft een dubbel proces-verbaal opgesteld. Er komt met andere woorden een onderzoek naar de makers. Ook de verspreiding van het pornografisch materiaal is strafbaar. De Sint-Michielskerk is een publiek toegankelijk gebouw. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer de beelden precies gemaakt zijn.

Later volgt meer in het TVL Nieuws.