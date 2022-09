Septemberverklaring: 30 miljoen extra voor LRM

Limburg blijft één regio en wordt niet opgedeeld. Dat heeft de Vlaamse regering beslist na massaal protest. De Limburgse ministers reageren uiterst tevreden. "Het Limburg-gevoel leeft echt". Aanvankelijk lag er een plan op tafel om Limburg op te delen in drie. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wilde zo een einde maken aan de wildgroei van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Maar het protest in Limburg was groot. En dus blijft Limburg nu één regio. Vlaanderen wordt opgedeeld in vijftien en geen zeventien regio's.36 burgemeesters van de 42 wilden één regioVlaams minister en liberaal kopstuk voor Open Vld Limburg Lydia Peeters reageert tevreden op de finale beslissing van de Vlaamse regering rond de regiovorming. "Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat grote veranderingen van onderuit moeten gedragen worden en in deze hervorming is de visie van onze steden en gemeenten dan ook van groot belang. Het is dan ook belangrijk te weten dat 36 van de 42 Limburgse burgemeesters zich hebben uitgesproken voor één regio in Limburg. Ook vanuit diverse economische stakeholders en sociale partners kwam het signaal dat Limburg als één regio zijn grootste troef behoudt. Binnen de Vlaamse regering heb ik afgelopen maanden dan ook voet bij stuk gehouden voor het behoud van Limburg als één regio." Minder structuren en mandatenMet de regiovorming wil men in Vlaanderen, op initiatief van Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers, een einde maken aan het kluwen van samenwerkingsverbanden waar de lokale besturen vandaag in verweven zitten. Dat moet de bestuurlijke versnippering tegengaan, leiden tot minder structuren en mandaten, en samenwerking tussen burgemeesters en gemeentebesturen stimuleren. "Allemaal zaken waar ik zowel als minister, alsook met mijn ervaring als burgemeester van Dilsen-Stokkem alleen maar kan achterstaan. Maar meer dan in andere provincies wordt in Limburg al heel wat samenwerking op provinciale schaal georganiseerd, denk maar aan Limburg.net. Het is dan ook niet onlogisch dat zo’n 20-tal Limburgse gemeenteraden zich afgelopen maanden tegen de opdeling van Limburg in regio's hebben uitgesproken. Met andere woorden: er was geen draagvlak voor een opdeling in Limburg", zegt minister Lydia Peeters. "Vandaag ben ik dan ook een uiterst opgetogen Limburgse politica. Samen met collega Bart Somers heb ik ervoor kunnen zorgen dat Limburg één blijft. Want wat één is verdeel je niet."