Seriemoordenaar Hardy barst in tranen uit wanneer jury hem naar de cel stuurt

Het gerecht heeft een zware slag toegebracht aan motorbende Hells Angels. Bij een massale politie-inval in de clubhuizen van Rekem en Genk én bij 16 andere huiszoekingen, hoofdzakelijk in onze provincie, zijn 12 leden opgepakt. Daarbij zijn, naast een groot wapen- en oorlogsarsenaal, ook kogelvrije vesten, politielogo's, nazi-attributen en zelfs een raketlanceerder in beslag genomen. De federale gerechtelijke politie in Hasselt stond vanmiddag toe dat we de buit, zij het nog maar een deel ervan, te zien kregen. En die verschaft ons een unieke kijk in de duistere wereld van de motorbendes.