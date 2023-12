Seriemoordenaar Horion moet Hasseltse gevangenis verlaten

door Birgit Van Asten

De Belgische staat moet zesvoudig moordenaar Freddy Horion laten terugkeren in de maatschappij. Dat heeft het Hof van Beroep in Antwerpen beslist. Horion moet binnen de zes maanden overgeplaatst worden naar een instelling buiten de Hasseltse gevangenis, per dag dat hij langer in de gevangenis zit, moet België hem een dwangsom van 1.000 euro betalen. Horion zit zijn straf momenteel nog uit in de gevangenis van Hasselt. Zijn Hoeseltse advocaat reageert tevreden op de beslissing.