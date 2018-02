Seriemoordenaar Renaud Hardy: "Als ik stress heb, verlies ik de controle over mezelf"

Hazodi-klokkenluidster Vera Vrancken krijgt een schadevergoeding van 45.133 euro van de vroegere politiezone. Dat heeft het arbeidshof in Hasselt beslist. Volgens het hof deed de politiezone niet genoeg om de conflicten op de werkvloer op te lossen. Vrancken en enkele andere klokkenluiders beschuldigden de top van de vroegere politiezone in Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek van een verregaande graai- en pestcultuur. In een tussenarrest besliste het Arbeidshof vorig jaar dat de zone onvoldoende maatregelen had genomen om de pesterijen te voorkomen. Vera Vrancken wilde het hier niet bij laten. Ze zit ziek thuis en wil terug aan het werk in de politiezone. Maar volgens haar weigeren huidig burgemeester Vananroye en korpschef Pirard daarover met haar te communiceren. Ze heeft ook nog een procedure lopen tegen minister van binnenlandse zaken Jambon en zijn voorgangers. Desnoods wil ze tot het Hof van de Rechten van de Mens gaan om voor iedereen in België een klokkenluidersstatuut af te dwingen.