Seriemoordenaar Renaud Hardy verschijnt morgen voor assisen in Tongeren

De zware letsels van Ivana Smit op haar achterhoofd dateren van een half uur voor de fatale val van het balkon in Kuala Lumpur. Ze heeft die verwondingen dus opgelopen in het appartement, waar ze na een feestje belandde met een Amerikaans koppel. Ook staat vast dat ze in het appartement drugs heeft gebruikt of toegediend gekregen. Dat zegt de familie van Ivana Smit, die niet zal rusten voor ze de waarheid kent. Vandaag is het exact 2 maanden geleden dat het fotomodel uit Peer in Maleisië noodlottig aan haar einde kwam.