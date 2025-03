Sfeer verhit aan vooravond nationale staking: AB Inbev in Hasselt trommelt politie op en wil vakbondsman laten aanhouden

door Luc Moons

De sfeer tussen werkgevers en vakbonden is duidelijk verhit aan de vooravond van de nationale staking van maandag. Bij het depot van AB Inbev in Hasselt dreigde het vanmorgen te ontsporen. Daar brak, zoals in alle Vlaamse vestigingen van AB Inbev, een wilde staking uit. De directie was daar niet mee opgezet en het kwam tot een incident met een vakbondsman. De politie werd opgetrommeld en wilde de man bestuurlijk aanhouden. Het belooft weinig goeds voor maandag. Dan willen de vakbonden het land platleggen. Treinen en bussen in Limburg rijden niet. De nationale stakingsdag zal ook voelbaar zijn in het onderwijs en in andere overheidsdiensten. Ongeveer 20 procent van de leerkrachten zou gaan staken. En de vakbonden gaan met stakerspiketten de toegang tot de bedrijventerreinen afzetten. De werkgevers hebben al laten verstaan dat ze dit niet pikken. Confrontaties, zoals vandaag bij AB Inbev zijn niet uit te sluiten.