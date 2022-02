Shinji Kagawa: "Ik wil via STVV naar het WK in Qatar"

De 25-jarige skeletoni Kim Meylemans mag na meer dan 72 uur, en vier opeenvolgende negatieve coronatesten, het quarantainehotel in Peking eindelijk verlaten. Maar ze moet nu opnieuw zeven dagen in quarantaine op een andere locatie. Het is onduidelijk of ze überhaupt nog naar het Olympisch dorp mag terugkeren deze Winterspelen. Meylemans testte bij aankomst op de Winterspelen positief op het coronavirus. Het ging om lichte positieve waarden van een oude besmetting. De atlete raakte begin januari besmet met het coronavirus, maar is intussen volledig genezen. De skeletoni testte drie keer na elkaar negatief, maar moest toch nog in quarantaine blijven. Vandaag volgde een vierde, negatieve coronatest, en mocht ze eindelijk het quarantainehotel verlaten. Goed nieuws, dacht ze. Maar nu blijkt dat ze opnieuw 7 dagen in quarantaine moet en 2 keer per dag getest wordt. Ze mag alleen trainen, maar het is nog onduidelijk of ze ooit terug kan naar het Olympisch Dorp en wat dat betekent voor haar deelname aan de Winterspelen op 11 en 12 februari.