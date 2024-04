Simon Mignolet kondigt nieuwe editie aan van verkiezing van Provinciale voetballer van het Jaar.

door Wout Hermans

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar komt er opnieuw een Best of the Season-voetbalgala, waarbij de beste spelers en trainers uit de provinciale reeksen in de bloemetjes worden gezet. Het evenement is een initiatief van Mohamed Abidar en Lars Rondags. Al enkele jaren maken de twee een eigen voetbalprogramma waarin ze wedstrijden uit de provinciale reeksen in de kijker zetten. Nu het einde van het seizoen nadert, komt er dus weer een verkiezing van de beste voetballer en trainer, maar er zijn ook nog andere categorieën waarop de supporters kunnen stemmen.