In de hoogste klasse van het voetbal staat Racing Genk voor een topaffiche. Zondagavond komt eerste achtervolger Union op bezoek. STVV komt morgennamiddag in actie op het veld van KV Mechelen. Gevoelsmatig is het behoud al een tijdje verzekerd, dit weekend kan het ook mathematisch zo ver zijn. Maar Bernd Hollerbach is nog niet bezig aan z'n afscheidstournee. Integendeel.