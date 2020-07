Sinner's Day gooit als laatste grote festival de handdoek in de ring

De Hasseltse Chibi Ichigo (aka Sabina Nurijeva) laat meer en meer van zich horen. In april 2018 met haar eerste nummer 'RUSSIAN SNOW', met haar debut project 'LEGENDA' in 2019. Dit jaar in februari kwam haar eerste volledig Nederlandstalige single 'BLOEI' uit. In april werd haar nummer 'POKA' grijsgedraaid op de nationale radiozenders. Vandaag lanceert ze 'VERKEERDE BOCHT' met bijhorende videoclip. 'VERKEERDE BOCHT', geproducet door UM!, gaat over in de verkeerde bocht gaan en andere keuzes maken. Het lied is een vervolg op ‘POKA’, waarin Chibi Ichigo zegt: "Maar voor mij is het nu toch wel, ciao, bye bye, dag, poka poka" en je neemt een andere bocht. Het nummer gaat over telkens weer iets opnieuw proberen en daarbij net altijd een andere keuze maken. "Opnieuw proberen, betekent iets herleren. Ben je klaar om wat je wist, terug te vergeten?" in de woorden van Chibi zelf. Bekijk de videoclip hier: