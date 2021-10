door Stef Van Chaze

Voor wie even terug naar de jaren '80 wil, is er dit weekend Sinners Day. Sinners Day is een new wave-festival in Heusden-Zolder dat vandaag van start is gegaan en nog tot zondagnacht doorgaat. Wij gingen deze middag al eens een kijkje nemen hoe het er aan toe ging op het muziekfeest voor zwartjassen.