Sint-Franciscusziekenhuis schrijft pakkend boek over revalideren

- We hebben nooit eerder vertoonde beelden van HILEL Mahkhtout, het slachtoffer van de martelmoord. En we gaan opnieuw live naar het hof van assisen in Tongeren.- Op dit ogenblik beraadslaagt de jury over maar liefst 78 schuldvragen voor de 13 beschuldigden. Voor de advocaat van de nabestaanden is iedereen schuldig die niet heeft ingegrepen tijdens het martelen.- Ook in Houthalen-Helchteren is er ongenoegen over bushaltes die worden afgeschaft door de Lijn. Een vrijwilliger van het ontmoetingcentrum Perron-Oost moet haar werk opgeven omdat ze er niet meer geraakt met de bus.- We hebben een gesprek met TVL-voetbalanalist Stef Wijnants over de beslissing van Thibaut Courtois om af te zeggen voor het Europees Kampioenschap voetbal.- En in de kinderafdeling van het Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden tonen spelers van STVV hun groot hart voor kinderen.