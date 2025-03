Sint-Martinusscouts Hasselt krijgen nieuw lokaal

- Het benefietconcert van popster Camille voor het vijfjarige kankerpatiëntje Inez levert 25.000 euro op. De familie zamelt geld in voor een peperduur medicijn. - Europa moet inzetten op drones en niet op F35-gevechtsvliegtuigen. Dat zegt europarlementslid Hilde Vautmans. Ze ziet daar een grote opportuniteit voor de Truiense Droneport. - Door het verstrengen van de quota voor geneeskundige specialisaties wil Zuhal Demir ervoor zorgen dat er straks meer huisartsen afstuderen. Op die manier wil ze het huisartsentekort wegwerken. -Het Hasseltse begijnhof is klaar om de trekpleister van de provinciehoofdplaats te worden. In mei gaat het open voor het publiek. - En in het basketbal is Limburg United zijn ongeslagen thuisreeks kwijt na een zware nederlaag tegen Leuven.