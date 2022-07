Sint-Odulphuskerk in Borgloon genomineerd voor Erfgoedprijs

De Sint-Odulphuskerk in Borgloon is genomineerd voor de Onroerenderfgoedprijs van de Vlaamse Gemeenschap. De andere laureaten zijn Het Steen in Antwerpen en de Oude Stadsfeestzaal in Mechelen. Op 7 oktober weten we wie de prijs in de wacht sleept.

De Onroerenderfgoedprijs bekroont verdienstelijke renovaties of herbestemmingen van erfgoedsites. Uit 38 inzendingen kwamen drie laureaten naar voren. De Sint-Odulphuskerk in Borgloon is erg belangrijk geweest voor de geschiedenis van het graafschap Loon omdat de Loonse graven, en later de prins-bisschoppen van Luik, er hun eed aflegden. De kerk is sinds 2002 volledig beschermd als monument.

Recent werden de kerk, kloostergang en sacristie-kapittelzaal nog gerestaureerd. Ook ontwierp het architectencollectief Gijs Van Vaerenbergh een grote, gouden aureool voor het monument. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele prijst de Sint-Odulphuskerk ook voor haar toekomstvisie. Als 'open kerk' wil ze een nieuwe centrumfunctie binnen de gemeenschap van Borgloon krijgen.