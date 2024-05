* Naar aanleiding van Rerum Novarum en één maand voor de verkiezingen vraagt Beweging.net aan de burgers om een weloverwogen keuze te maken in het stemhokje, want er staat veel op het spel.* In Lummen is tevergeefs gezocht naar een drenkeling in het Schulensmeer.* De koning en de koningin komen volgende week naar de school Mosa RT in Maaseik.* In het museum Liberation Garden in Leopoldsburg is het einde van de tweede wereldoorlog herdacht.* En de organisatoren van het jongerenfestival We R Young in Hasselt nemen extra veiligheidsmaatregelen.