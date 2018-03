Sint-Truiden halveert in tien jaar volume restafval

- Meer dan dertig procent van het aantal ontdekte druglabo's in ons land zit in Limburg. Dat blijkt uit cijfers van het Limburgse parket. - Portugese bouwvakkers logeren in containers en worden uitgebuit aan de Hasseltse Blauwe Boulevard. Dat meent het ABVV. De vakbond protesteert tegen sociale dumping. - Dat Michèle Martin vrij is, dat is veel erger dan dat Lelièvre straks de gevangenis mag verlaten. Dat zegt Paul Marchal over de Dutrouxkompanen. - En squishies zijn de nieuwe rage op de Limburgse speelplaatsen. Wij tonen u waarom.