Sint-Truiden reageert boos op vals bericht over nieuwe opflakkering coronavirus

- In Sint-Truiden en omgeving wordt verontwaardigd gereageerd op foutieve communicatie van de overheid die waarschuwde voor een zogenaamde nieuwe broeihaard van het coronavirus in de stad die eerder wel zwaar getroffen werd. - De fout was te wijten aan een onterechte vermenging van twee verschillende soorten testen. Het was vals alarm, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block in het TVL Nieuws. - We hebben exclusieve beelden van de speciaal ingerichte bezoekersruimte in de gevangenis van Hasselt waar gedetineerden voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer bezoek mogen ontvangen.- De spoedverplegers eisen een erkenning als zwaar beroep en een betere verloning. Ze willen het dagelijks applaus inruilen voor echte tegemoetkomingen van de overheid.- Ook in coronatijden willen studenten blokken in een blokbar. En een Beringse school houdt het coronavirus buiten door les te geven in open lucht.