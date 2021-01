Sint-Truiden richt Minderbroederssite in als vaccinatiecentrum

De twee vaccinatiecentra voor de Eerstelijnszone Herkenrode zullen gecombineerd worden op de Grenslandhallensite en vormen samen het grootste vaccinatiecentrum van de provincie. De inwoners van Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Herk-de-Stad en Alken zullen dus allemaal hun coronavaccin in Hasselt krijgen. “Eén centraal gelegen vaccinatiecentrum biedt allerhande voordelen voor de burgers, maar ook voor de logistiek die nodig is om de vaccins op een vlotte manier tot bij de mensen te krijgen”, aldus de vijf burgemeesters van de Eerstelijnszone Herkenrode. “We hebben binnen onze gemeentegrenzen een oplijsting gemaakt van potentiele locaties maar omwille van zijn grootte en bereikbaarheid kwam de site van de Grenslandhallen snel als preferente locatie uit de bus”, aldus de vijf burgemeesters. “Met een bruto vloeroppervlakte van 13.600m² is de Ethias Arena uiterst geschikt én flexibel om het grootste vaccinatiecentrum van Limburg te herbergen. De concrete details worden in de komende week uitgewerkt maar wat vast staat is dat In eerste instantie twee vaccinatiecentra van elk ongeveer 1.100m² gecombineerd worden tot één groot vaccinatiecentrum van meer dan 2000m².” Eén groot vaccinatiecentrum De stad Hasselt kwam tot een akkoord met de uitbater van de site, de NV Sportpaleis, en zal voor een geruime tijd kunnen beschikken over de locatie en de daarbij horende faciliteiten. Op aanraden van tal van specialisten wordt er gekozen voor één groot vaccinatiecentrum in plaats van twee kleinere locaties. “We kiezen bewust voor één grote locatie om er onder meer voor te zorgen dat, van zodra er sneller meer vaccins beschikbaar zijn, we meteen kunnen opschalen om zo meer Limburgers te kunnen helpen. Vaccins horen in spuitjes en niet in koelkasten. Met de Grenslandhallensite spelen we op zeker en zijn we zeer flexibel”, verduidelijkt Hasselts burgemeester Steven Vandeput. Centraal gelegen De Eerstelijnszone Herkenrode koos voor de Grenslandhallensite omwille van de centrale ligging, de vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de aanwezigheid van voldoende parkeerplaats en ruimte. “De Grenslandhallensite is gemakkelijk bereikbaar en biedt zowel binnen als buiten erg veel ruimte om op een coronaveilige manier zo’n vaccinatiecentrum te organiseren. We nemen alle maatregelen om onze inwoners op een gemakkelijke manier naar de Grenslandhallen te brengen. Voor mensen die minder goed te been zijn en zich toch naar Hasselt moeten verplaatsen, bekijken we hoe we vervoer op maat kunnen organiseren”, klinkt het bij de burgemeesters.