In Sint-Truiden zijn drie vestigingen van de vakantiewerking ‘Bubbelpret' preventief gesloten nadat een ouder en kind positief hebben getest op het coronavirus. Omdat er hierdoor een vermoeden van een coronabesmetting bij de kinderen was, zijn drie vakantiebubbels tijdelijk stopgezet en is het draaiboek ‘vermoeden van een coronabesmetting’ opgestart. Gisteren raakte bekend dat een ouder positief had getest op het coronavirus. Daarop besloot de stad om twee vestigingen van de vakantiewerking preventief te sluiten. Het ging om twee vakantiebubbels waar de kinderen van de betrokken ouder deze en vorige week werden opgevangen. Vervolgens werden alle medewerkers getest en ook de kinderen van de positief geteste ouder ondergingen een coronatest. De testen van de medewerkers en jobstudenten resulteerden allemaal negatief. Eén van de kinderen van de besmette ouder testte wel positief. Daarom besloot de stad deze ochtend om ook een derde vestiging te sluiten, omdat er onrechtstreeks contact is geweest via broertjes of zusjes die in een andere bubbel verbleven. Alle ouders uit de betrokken bubbels werden op de hoogte gebracht van de mogelijke besmetting en de sluiting van de bubbels uit veiligheidsoverwegingen. Verder is aan de ouders geadviseerd om extra aandacht te hebben voor een mogelijke besmetting en eventuele symptomen van COVID-19 bij hun kinderen. Ook is hen meegedeeld dat contacttracers mogelijk contact zullen opnemen om eventuele verdere stappen te bespreken.