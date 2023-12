Sint-Truiden voert geplande kinderopvang in Gelinden af na petitie buurtbewoners

Het gaat sneeuwen, ook bij ons in Limburg. Morgen, wellicht in de loop van de namiddag trekt een sneeuwzone over onze provincie. De sneeuw zal overal blijven liggen. Wie niet kon wachten tot morgen, trok vandaag naar de Ardennen. Met een sneeuwtapijt van maar liefst 20 centimeter is dit het moment voor iedereen die nog eens zijn skilatten wil bovenhalen. In Ovifat in de Hoge Venen zijn alle pistes in gereedheid gebracht voor de vele skiliefhebbers. Ook sleeën is mogelijk. Morgen kan er nog tot vijf centimeter bijkomen en ook in Limburg kunnen we dus sneeuw verwachten.