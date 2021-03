In de vierde aflevering van onze reeks 'De stand van de sterren' trekken we vandaag naar restaurant De Kristalijn in Genk. Sterrenchef Koen Somers viert er normaal gezien dit jaar zijn 10-jarig jubileum. In december kwam het sterrenrestaurant aan hotel Stiemerheide in handen van nieuwe eigenaar Jochen Leën. De Kristalijn koos ervoor om geen afhaalgerechten te serveren omdat dat volgens Somers financieel niet aantrekkelijk was. De chef-kok nam dan maar de tijd om nieuwe menu's te ontwikkelen en is ervan overtuigd dat de Limburgse gastronomie sterker uit de coronacrisis zal komen.